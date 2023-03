PMDF prende ladrões de fios elétricos no Guará

O detido não soube explicar a procedência do material e foi encaminhado à 4ª Delegacia para registro e averiguação

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia do Guará prenderam dois homens por furto de cabos de energia, no Guará II, entre 23h de quinta-feira(09) e 2h da manhã da sexta-feira (10).

Por volta das 23h a equipe de Rádio Patrulhamento (RP3625) realizava o policiamento próximo à Área Especial 2ª, Avenida Contorno, quando visualizaram um homem com uma mochila e uma sacola branca, andando na beira da pista, e que ao ver a viatura, tentou desviar o caminho, chamando a atenção dos policias que fizeram a abordagem, encontrando com ele 14 metros de cabo de energia, um alicate grande, uma serra, uma corda e um cadeado estourado.

O detido não soube explicar a procedência do material e foi encaminhado à 4ª Delegacia para registro e averiguação.

Logo após saírem da delegacia, os policiais militares seguiam pela Avenida Contorno, quando na altura da QE 30, perceberam um homem carregando um carrinho com uma caixa preta. Ao abordá-lo foi encontrado 60 metros de cabos de energia, tendo ele confessado imediatamente que havia furtado em uma casa que estava em construção na QE 50.

Ele, juntamente com o fio, foi encaminhado à 4ª Delegacia para registro.