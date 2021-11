PMDF prende jovens acusados furtar residência no Acampamento 26 de Setembro

Os homens levaram diversos objetos, incluindo uma televisão e um carrinho de bebê. A ação foi filmada pelo circuito interno de segurança

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, nesta segunda-feira (9), dois jovens de 25 anos acusados de furtar uma casa no Acampamento 26 de Setembro, na sexta-feira (5). Na ocasião, os homens levaram diversos objetos, incluindo uma televisão e um carrinho de bebê. A ação foi filmada pelo circuito interno de segurança.

De acordo com a polícia, os acusados entraram na casa, que se encontrava vazia, no meio da tarde. Após cerca de 10 minutos, os rapazes levaram os objetos para o carro, que estava estacionado do lado de fora e fugiram do local. Um dos vizinhos presenciou a ação e conseguiu anotar a placa do veículo. Mesmo assim os homens conseguiram fugir.

Já na noite de segunda-feira, uma equipe do Batalhão de Policiamento Tático Motorizado (Rotam) encontrou o veículo com o pneu furado no Pistão Norte. Os acusados admitiram a participação no furto, mas alegaram terem vendidos os objetos.

A dupla foi conduzida à 8ª Delegacia de Polícia.