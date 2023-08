PMDF prende jovem por tráfico de drogas em Planaltina

O indivíduo detido, que recentemente completou a maioridade, já havia sido detido quando menor de idade em situações criminais anteriores

Em uma ação policial que se desenrolou por volta das 19h30 desta quinta-feira, no bairro Estância 01 em Planaltina, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 34º Batalhão (GTOP34) apreenderem uma considerável quantidade de entorpecentes. A operação culminou na detenção de um indivíduo, identificado como tendo completado 18 anos neste ano, que já possuía antecedentes criminais quando menor.

A ação teve início quando a equipe do GTOP34, em patrulhamento de rotina, avistou dois suspeitos em atitude suspeita. Em um movimento apressado, um dos indivíduos transferiu um pacote ao outro, defronte a uma residência. Ao perceberem a aproximação das forças de segurança, um dos envolvidos rapidamente fechou o portão da residência, enquanto o segundo empreendeu fuga, deixando cair o invólucro que lhe fora entregue.

A substância descartada foi recuperada pela equipe policial, constatando-se que se tratava de diversos comprimidos similares à droga conhecida como LSD. Diante do flagrante, os policiais ordenaram que o indivíduo que havia adentrado à residência abrisse o portão, solicitação prontamente atendida. O detido cooperou com as autoridades, afirmando que toda a substância entorpecente encontrada na casa era de sua propriedade. Ele alegou ter adquirido a droga por R$ 2.000, planejando lucrando cerca de R$ 5.000 com sua venda.

No desenrolar da ação, foi autorizada a entrada na residência, que era de propriedade e moradia do irmão do indivíduo detido. O dono do imóvel assegurou desconhecer a presença das substâncias ilícitas em sua casa. Contudo, após uma busca minuciosa no quarto do detido, os policiais encontraram 662 comprimidos de Ecstasy, 800 selos de LSD e 1 kg de maconha, reforçando a gravidade da situação.

O indivíduo detido, foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia para a devida documentação da ocorrência e processo legal subsequente.