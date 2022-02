PMDF prende homem que praticava pesca ilegal no Lago Paranoá

Como não possuía documentação própria para tal atividade, o detido foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem pela prática de pesca ilegal, nesta terça-feira (23), no Lago Paranoá.

Após denúncia anônima ao 190, uma lancha do Batalhão Ambiental, localizou um homem no exato momento em que utilizava um instrumento de pesca (tarrafa) proibido. Com a presença da embarcação, o homem empreendeu fuga, sendo detido logo em seguida pela equipe de policiais.

Como não possuía documentação própria para tal atividade, o detido foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.