PMDF prende homem que agrediu família e desobedeceu medida protetiva

Na última quinta-feira (7), um homem foi preso após agredir a família desobedecendo medida protetiva no Park Way

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do Batalhão da Candangolândia (Gtop 45) foram chamados para uma ocorrência de lesão corporal no Coqueiro I.

Ao chegarem ao local, encontram um homem contido pelos familiares, ele estava aparentemente sob efeito de drogas. As vítimas comunicaram que o agressor quebrou a porta de vidro com um murro. Os familiares acrescentaram que foram ameaçados de morte e agredidos, estando a tia, os dois primos e o sobrinho lesionados.

O agressor estava em regime aberto pelo crime de Maria da Penha desobedecendo as medidas protetivas. O autor estava sendo monitorado por tornozeleira, que estava fora da perna e desligada. A tornozeleira estava desligada e fora da perna dele.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia.