PMDF prende homem com 3 armas de fogo e 50 mil em dinheiro

Na tarde de terça-feira (30), a Polícia Militar do DF prendeu um homem com 3 armas de fogo, mais de R$ 51 mil reais em espécie, 15 aparelhos celulares e três notebooks no Setor de chácaras da QR 612 de Samambaia.

Os policiais receberam informações de roubo com restrição de liberdade na QR 612, no qual o autor teria mantido uma família refém, dando uma coronhada em uma das vítimas e se evadido sentido Taguatinga, levando mais de R$ 51.000 em espécie, além de pertences e o veículo da família.

Prefixos de GTOP 31 intensificaram o patrulhamento nas prováveis rotas de fuga do suspeito e nas proximidades do Taguatinga Shopping o veículo foi avistado, iniciando-se acompanhamento.

O autor abandonou o carro próximo ao shopping, e correu para dentro das lojas. Na tentativa de enganar os policiais o homem entrou em uma loja de departamento e tentou trocar de roupas, mas sem sucesso. Os policiais o capturaram neste momento.

Armas apreendidas: 1 revolver calibre .38, 2 revolver calibres .32 e 25 munições intactas. O detido foi conduzido à 21ª DP

Com informações da PMDF