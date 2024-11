PMDF prende homem acusado de passar notas falsas em Ceilândia

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de repassar cédulas falsas em Ceilândia. A ocorrência foi registrada na QNO 18, Conjunto 02, após denúncia de um comerciante local.

O relato apontou que o suspeito tentou realizar uma compra em uma farmácia utilizando uma nota falsa. Ao ser questionado sobre a autenticidade do dinheiro, ele fugiu para um açougue próximo, onde repetiu a prática, adquirindo uma peça de carne com outra cédula suspeita. Ao avistar a viatura policial, o homem tentou fugir novamente, mas foi contido por populares até a chegada dos agentes.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia para registro do caso. O veículo utilizado por ele também foi identificado, notificado e levado ao depósito do Detran em Taguatinga para as providências legais.