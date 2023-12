PMDF prende foragido e apreende arma de fogo em São Sebastião

Na última sexta-feira (29), a Polícia Militar prendeu um foragido da justiça e apreendeu uma arma de fogo, em São Sebastião. A equipe de policiais militares do TOR realizava patrulhamento quando abordou um veículo com um foragido da justiça, com várias passagens de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Em outra abordagem, foi encontrado com um homem um revólver calibre .32, com numeração suprimida, nove munições de .32 e 12 munições de 7.65, além de possuir passagem por homicídio. Ambos foram encaminhados à 30ª DP.