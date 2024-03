PMDF prende foragido da Justiça suspeito de tráfico de drogas no Núcleo Bandeirante

Na noite desta quinta-feira (14), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45) e do BPChoque/Patamo realizaram a prisão em flagrante de um indivíduo que estava foragido da Justiça, na Vila Cauhy, localizada no Núcleo Bandeirante.

Segundo relatos, o suspeito foi avistado na Rua da Glória em meio a um grupo de pessoas que se dispersou ao notar a presença policial. Durante a tentativa de fuga, o foragido jogou um tijolo contendo maconha no quintal de uma residência próxima.

Os policiais seguiram em perseguição ao suspeito, conseguindo abordá-lo. No momento da abordagem, foram encontrados com ele dois aparelhos celulares, um par de óculos, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.150,00 em espécie.

A moradora da residência onde a droga foi descartada autorizou a entrada dos policiais para a apreensão do material ilícito. Ela afirmou não conhecer o indivíduo abordado.