PMDF prende falso gari pela terceira vez com arma branca

Os policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um falso gari que utiliza uniforme do SLU, nesta quinta-feira (22), no Setor Habitacional de Arniqueira, conjunto 04, área comercial. O homem portava uma faca na cintura.

O detido, que portava também uma Bíblia, abordava as pessoas contando relatos comoventes para convencê-las a ajudá-lo com doações de dinheiro.

Esta é a terceira vez que ele é detido: a primeira vez ocorreu na QS 03, no Pistão Sul; a segunda vez, na Estação de Metrô em Águas Claras; e agora em Arniqueira.

O detido foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para as providências cabíveis.