PMDF prende dupla suspeita de roubo e recupera carro roubado no Recanto das Emas

A polícia segue trabalhando para localizar o terceiro suspeito e a arma utilizada no assalto

Na noite deste domingo (14), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de veículo no Recanto das Emas. Segundo informações, três indivíduos solicitaram uma corrida por aplicativo e, ao chegar em Santa Maria, anunciaram o roubo, agredindo o motorista com coronhadas na cabeça.

Após ser deixado na região, o motorista avistou uma viatura da PMDF e pediu ajuda.

Os policiais iniciaram uma perseguição ao veículo, que foi avistado na BR 290. Durante a fuga, os criminosos abandonaram o carro às margens da rodovia e adentraram uma área de mata na tentativa de escapar das autoridades.

Durante as buscas, dois suspeitos foram capturados, sendo um deles menor de idade. O terceiro indivíduo e a arma utilizada no crime não foram encontrados até o momento.

O menor apreendido foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), enquanto o maior de idade e o veículo foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.