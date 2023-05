Ciclistas colidem entre si em acidente na Rodoviária do Plano

Homens sofreram um choque de cabeça. Um deles teve suspeita de fratura de nariz e foi levado ao Hospital de Base

Dois ciclistas colidiram no viaduto da Rodoviária do Plano Piloto na tarde deste domingo (14). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu as vítimas.

Os ciclistas são um adolescente de 16 anos e um senhor de 52 anos. O jovem disse que estava pedalando rumo ao Parque da Cidade e seguia em direção ao Eixo Monumental. Já o homem mais velho se deslocava sentido Esplanada dos Ministérios. Eles acabaram colidindo e causando um impacto de cabeça.

O homem de 52 anos estava com suspeita de fratura de nariz e várias escoriações pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital de Base. O adolescente também apresentava um trauma facial e algumas escoriações, mas foi levado pelo pai a um hospital particular.