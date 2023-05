Carro capota na DF-180; três ficam feridos

Vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Santa Maria

Três pessoas ficaram feridas após um Fiat Siena de cor prata capotar na DF-180, sentido Gama, neste domingo (14). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu as vítimas.

As pessoas ainda estavam no interior do veículo quando o CBMDF chegou ao local. Dois homens, de 30 e 38 anos, foram levados ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) se queixando de dores nas regiões cervical e lombar e dor de cabeça, respectivamente. Uma mulher de 49 anos foi atendida pelo Samu.

A dinâmica do acidente não foi informada. A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).