PMDF prende dupla com pistola e cocaína em Santa Maria

Prisão ocorreu após policiais abordarem homens com entorpecente e com porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria (DF)

Dois homens foram presos, um por porte ilegal de arma de fogo e o outro por uso e porte de drogas, na quadra 201 de Santa Maria (DF), no fim da tarde desta quarta (27).

Policiais militares do Motopatrulhamento do 26º Batalhão (MT 46) avistaram um homem conversando com outros dois homens que estavam dentro de um carro.

A equipe abordou o homem e encontrou duas porções de cocaína. Os ocupantes do carro também foram abordados e no interior do veículo havia uma pistola calibre 9mm com 13 munições intactas.

O motorista assumiu a propriedade da pistola. Contudo, não apresentou autorização para portar ou transportar a arma. A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia.