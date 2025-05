PMDF prende autor de disparo de arma de fogo na zona rural de Brazlândia

Por Pedro Vianna

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem em flagrante, nesta quinta-feira (8). O suspeito teria disparado com uma arma de fogo na Chapadinha, área rural de Brazlândia. A equipe de RP da 1ª Companhia do Batalhão Rural foi responsável pela prisão do homem.

De acordo com os oficiais, eles foram chamados via COPOM após uma denúncia de disparo de arma de fogo. Ao chegar na região, a PMDF foi até uma casa, onde encontrou o homem e a pistola Taurus calibre .380, ainda carregada com 14 munições. O homem confessou ter atirado após discutir com o vizinho.

O suspeito foi conduzido pelos oficiais à 18ª DP e a arma foi apreendida.