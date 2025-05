Trens de San Francisco sofrem interrupção no serviço

O principal sistema de transporte público de San Francisco deixou de funcionar abruptamente na manhã desta sexta-feira (9), paralisando todos os trens na Bay Area e provocando o caos no transporte público.

“Devido a um problema na rede de computadores, o serviço BART está suspenso em todo o sistema até novo aviso”, informou o site do serviço de transporte da região da baía de San Francisco. “Busque meios de transporte alternativos”, acrescentava a mensagem.

A interrupção obrigou dezenas de milhares de passageiros a buscarem outras formas de se deslocar para o trabalho.

As imagens mostravam multidões de pessoas em ônibus superlotados e os informes indicavam que tanto a ponte Golden Gate como a da baía de Oakland, rotas importantes para entrar e sair da cidade, estavam congestionadas.

Ao contrário de outras grandes cidades dos Estados Unidos, San Francisco conta com uma rede de transporte público bem desenvolvida que inclui metrô, ônibus, bonde e barca que conectam a baía com outras cidades da região.

O colapso do sistema de trens BART, cujos 210 km de vias transportam mais de 174 mil passageiros diários, pareceu estar relacionado com a forma na qual o sistema foi reativado após as tarefas de manutenção noturnas, declarou à ABC7 a responsável de comunicações, Alicia Trost.

Segundo Trost, não havia indícios imediatos de que os problemas foram provocados por um ciberataque.

© Agence France-Presse