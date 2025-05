Eduardo Leite se coloca para 2026 pelo PSD, mas rejeita disputa com Ratinho Jr. e admite apoiar Tarcísio

JULIANA ARREGUY

FOLHAPRESS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou nesta sexta-feira (9) sua ficha de filiação ao PSD e se colocou à disposição para ser presidenciável pelo partido em 2026. Ele deixa o PSDB após 24 anos filiado à legenda, que prepara uma fusão com o Podemos.