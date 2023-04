PMDF investiga ameaça de bomba em lixeira no Sudoeste

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia (BPM) foram ao local e viram que o objeto estava dentro de um saco preto

O Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionado, na manhã desta quarta-feira (12), por populares para investigar um possível explosivo em uma lixeira na SQWS 301 do Sudoeste.

Durante a avaliação, uma academia e uma escola de idiomas precisaram ser evacuadas. O objeto estaria fazendo um barulho semelhante a de um relógio.

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia (BPM) foram ao local e viram que o objeto estava dentro de um saco preto e que realmente havia em seu interior um dispositivo emitindo um bip contínuo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado.