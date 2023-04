Caminhão educativo da Neoenergia vai em escola pública da Candangolândia

Veículo fica no local até a próxima sexta-feira (14) e traz atividades interativas gratuitas com dicas de como economizar energia

A Neoenergia acredita na educação como parte da formação de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, assim como para o desenvolvimento de uma consciência cidadã, que pensa na preservação ambiental e na economia familiar. Sendo assim, a distribuidora oferece, a crianças e adultos, o projeto Aulas com Energia. A ação fica na Escola Classe 02, na Candangolândia, até a próxima sexta-feira (14), das 8h às 17h. A Unidade Móvel Educativa (UME) é equipada com geração fotovoltaica, eólica e experimentos interativos. O aprendizado sobre energia elétrica, conceitos e dicas de combate ao desperdício acontece por meio dessas atividades.

Em um ambiente cheio de curiosidades e tecnologia, a proposta do espaço é estimular o uso da energia sem desperdício, além de apresentar, de forma lúdica e interativa, os conceitos de eficiência energética e preservação ambiental de uma forma dinâmica, prática e impactante para os visitantes.

O caminhão possui, no seu interior, ativações interativas como realidade aumentada, projeção mapeada e jogos. Os visitantes conhecem ainda, por meio de um expositor, os sistemas que compõe a geração fotovoltaica e eólica. Ao fim da visita, os consumidores recebem cartilhas com dicas de Eficiência Energética para economizar energia elétrica na sua residência.

O veículo, durante o ano letivo percorre, semanalmente, escolas públicas e particulares das regiões administrativas do Distrito Federal. “A UME tem a função de capacitar professores e orientar alunos e seus familiares por meio de oficinas, eventos e apresentações didáticas”, explica a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas. “Queremos incentivar todos que passarem por lá a exercitarem conceitos de consumo eficiente, cidadania e preservação ambiental”, completa.

Essas iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as regiões administrativas e entidades locais, e são voltadas aos clientes residenciais baixa renda.