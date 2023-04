“Vamos construir a regional de ensino do Guará e mais quatro escolas”, diz Ibaneis

A expectativa é de que o novo Cepi tenha 10 salas de aula, refeitório, cozinha, secretaria, sala de professores e outras dependências

A construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi 17/19), no Guará, está próxima. Ibaneis Rocha, governador do DF, assinou na manhã desta quarta-feira a ordem de serviço para realizar as obras do local e da urbanização dos lotes 1 e 4 do Setor Bernardo Sayão.

A expectativa é de que o novo Cepi tenha 10 salas de aula, refeitório, cozinha, secretaria, sala de professores e outras dependências, para que atenda 188 crianças em turno integral. O valor do contrato é de R$ 5,9 milhões.

Quando concluídas, as obras devem beneficiar cerca de 40 mil pessoas na região. “Vamos construir a regional de ensino do Guará e mais quatro escolas. Sem contar que o Guará vai ser beneficiado ainda este mês com o lançamento do edital do Hospital do Guará, que vai ser importantíssimo para atender toda essa região”, disse Ibaneis.

No evento onde ocorreu a assinatura, o governador também falou sobre o lançamento da obra viária de duplicação da via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante. “Tenho que acelerar agora para recuperar esses 66 dias que nós perdemos de governo. Brasília faz 63 anos na próxima semana e nós temos que renovar a nossa cidade”.

Já nos lotes 1 e 4 do Setor Bernardo Sayão, serão realizadas obras de drenagem, pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização, além da construção de bacias de detenção.