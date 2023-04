PCDF desarticula grupo criminoso que se passavam por falsos vendedores de frutas

Uma das vítimas do golpe aqui do DF, teria perdido R$ 42 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP e apoio da Polícia Civil da Bahia (PCBA), desarticulou um grupo criminoso, do estado da Bahia, responsável pela prática de vários golpes que envolvem aquisição de carregamento de frutas.



Os policiais civis cumprem quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão domiciliar em quatro cidades baianas: Ituiba, Dom Basílio, Ribeira do Pombal e Livramento de Nossa Senhora.



Segundo o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, os criminosos se passavam, ao mesmo tempo, por compradores e vendedores de frutas, eles intermediavam supostas vendas com o intuito de ludibriar o real comprador do carregamento de frutas até que a vítima efetuasse o pagamento exigido pela carga.



Os golpistas conseguiam intermediar a ida do motorista da empresa da vítima até o local onde seria realizado o efetivo carregamento das frutas e faziam que o real vendedor atendesse o motorista da vítima.



A vítima efetuava o pagamento dos valores acordados com os golpistas, entretanto, como o vendedor nada recebia, não permitia a saída do caminhão do local com a mercadoria, desse modo, a vítima percebia que se tratava de um golpe.

“Tanto o vendedor quanto o comprador eram ludibriados pelos golpistas. A vítima residente no Distrito Federal sofreu um prejuízo em torno de R$ 42 mil. Durante a investigação, apurou-se que os golpistas fizeram outras vítimas pelo País, sendo duas vítimas no Estado de Minas Gerais e outra no próprio Estado da Bahia”, destaca o delegado.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.