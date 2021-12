PMDF flagra quase 1000 condutores sob efeito de álcool

O maior foco foi na noite deste domingo (12), onde policiais militares do Batalhão de Trânsito realizaram blitz na cidade de Ceilândia, abordando 700 condutores

Na última semana, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou quase 1000 condutores sob efeito de álcool nas ruas da capital. O maior foco foi na noite deste domingo (12), onde policiais militares do Batalhão de Trânsito realizaram blitz na cidade de Ceilândia, abordando 700 condutores.

A operação contou com equipes do Grupo Operacional de Trânsito e do Álcool Zero. Foram identificadas quatro CNH’s vencidas, uma CNH suspensa, 13 pessoas estavam conduzindo sem habilitação, 24 veículos não estavam licenciados e 129 pessoas foram autuadas por se recusarem a utilizar o etilômetro.

Esta semana a Polícia Militar, por meio de blitz do Batalhão de Trânsito, apreendeu três armas de fogo, 182 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação, foram recuperados dois carros roubados, sete pessoas foram presas por embriaguez ao volante, 905 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, 1.916 pessoas foram flagradas usando o celular enquanto dirigiam e 41 Termos Circunstanciados de Ocorrência foram confeccionados