PMDF faz escolta das equipes que transportam as provas do Enem

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nesse domingo (20), e o dia começou cedo para os agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que fizeram a escolta das equipes que transportam as provas para os 198 locais de realização do exame.

As provas acontecem em todas as Regiões Administrativas do DF e, até o momento, a polícia não teve nenhum imprevisto. Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h.

Além da escolta das provas, a PMDF também reforça o policiamento ostensivo nas imediações dos respectivos locais onde os exames são aplicados, assim como em estações de transporte coletivo e estacionamentos.