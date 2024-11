PMDF e UnDF assinam acordo de cooperação técnica

Um acordo de cooperação técnica (ACT) entre a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi firmado nesta quinta-feira (21), por meio do Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP). A novidade foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O acordo, assinado no dia 6 de novembro deste ano, tem vigência de 60 meses. Pelo documento, ficarão permitidos registro de diplomas de graduação do ISCP pela UnDF; realização de pesquisas científicas de alta qualidade e intercâmbios acadêmicos entre professores, alunos e gestores; criação de programas de pós-graduação, incluindo mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Com foco na tríade ensino, pesquisa e extensão, a parceria busca criar soluções acadêmicas que atendam às demandas do Distrito Federal, especialmente na formação e capacitação de policiais militares. O planejamento acadêmico conjunto visa otimizar recursos e reforçar o compromisso de ambas as instituições com a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da região.

*Com informações da Agência Brasília