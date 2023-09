PMDF e PMGO apreendem entorpecentes avaliados em R$ 1 milhão

O entorpecente apreendido está avaliado em R$ 1 milhão de reais. O flagrante foi registrado na 20º Delegacia do Gama

Uma operação conjunta entre as polícias Militares do Distrito Federal e Goiás (PMDF e PMGO) apreendeu uma grande quantidade de droga em Santa Maria, na tarde desta quinta-feira (14).

A droga foi encontrada através de orientações enviadas pela inteligência da Polícia Militar do Estado do Goiás, o Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), da PMDF e do Comando de Operações de Divisa (COD), da PMGO.

Quatro homens foram presos, além, da apreensão de nove tabletes, 3 pacotes e seis porções de substância parecida com cocaína, R$ 17.200, uma porção de substância parecida com maconha, quatro celulares, uma máquina de cartão e uma balança de precisão.

O entorpecente apreendido está avaliado em R$ 1 milhão de reais. O flagrante foi registrado na 20º Delegacia do Gama.