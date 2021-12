PMDF e GO apreendem 1.5 kg de cocaína

Na data, a 10ª Delegacia de Polícia, no Lago Sul, recebeu a informação de que um pacote suspeito havia desembarcado no Aeroporto JK

Uma parceria entre as Polícias Militares do Distrito Federal e de Goiás, na última quinta-feira (02), gerou a apreensão de 1.5 quilo de cocaína.

Por meio do monitoramento, as equipes identificaram que o local a ser entregue o produto era um comércio em Planaltina de Goiás.

Com a abordagem do destinatário, dois sacos com substância entorpecente identificada como cocaína foi apreendida.

O proprietário do local foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Veja o vídeo: