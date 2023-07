PMDF divulga resultado de concurso interno

A PMDF também divulgou os nomes dos policiais militares habilitados para terem suas provas discursivas corrigidas

O resultado da etapa de verificação de atributos do processo seletivo para o Concurso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (14)

Nessa etapa, os policiais militares submetidos ao processo seletivo apresentaram a documentação comprobatória do tempo de serviço policial militar, exigido como requisito de 18 anos, bem como a qualificação requerida do Curso de Aperfeiçoamento de Praças, conforme estabelecido pelo art. 32 da Lei 12.086/2009. A não comprovação dessas exigências resulta na eliminação do processo seletivo.

Além disso, a PMDF também divulgou os nomes dos policiais militares habilitados para terem suas provas discursivas corrigidas, de acordo com os Editais 76/2023-DGP/PMDF (Quadro de Oficiais Administrativos e Quadro de Oficiais Especialistas) e 78/2023-DGP/PMDF (Quadro de Oficiais Músicos). Essa etapa segue as disposições dos Editais 66 e 67/2022-DGP/PMDF.

A divulgação desses resultados é um momento importante no processo seletivo, pois marca avanços significativos para os policiais militares que buscam a habilitação como oficiais administrativos, especialistas e músicos na PMDF.

Agora, os candidatos habilitados na comprovação de requisitos devem estar atentos às próximas fases do processo seletivo, enquanto aqueles cujas provas discursivas serão corrigidas aguardam pela avaliação dos seus desempenhos.

*Com informações da PMDF