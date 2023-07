ANP: Preço médio da gasolina nos postos cai 0,7%, para R$ 5,63 por litro, entre 9 e 15 de julho

Na semana anterior, o preço médio do insumo foi de R$ 5,67 por litro

O preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento de todo o País caiu 0,7%, para R$ 5,63, na semana entre os dias 9 e 15 de julho, informou nesta sexta-feira, 14, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana anterior, o preço médio do insumo foi de R$ 5,67 por litro.

A baixa semanal de 0,7% no preço médio do insumo no País vem após a alta de 5,8% na semana passada, ligada à volta integral da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins sobre o produto desde 29 de junho. Segundo especialistas, quando o preço sobe nas bombas de forma significativa em curto período de tempo, é comum que recue na sequência em função de ajustes concorrenciais do varejo.

Além disso, como os preços de refinaria da Petrobras ficaram estáveis nas últimas duas semanas, um fator adicional para o recuo dos preços da gasolina nos postos é a queda recente do etanol anidro que, por lei, compõe 27,5% da mistura da gasolina comum.

No acumulado das quatro últimas semanas até o dia 7 de julho, o preço do etanol anidro caiu 4,3% nas usinas paulistas, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP).

Etanol

No caso do etanol hidratado, o álcool comercializado nos postos, houve queda de 1,5% no preço médio do País, que ficou a R$ 3,87 por litro esta semana. Nos primeiros sete dias de julho, esse preço foi R$ 3,93, também devido à volta dos impostos federais, que implicou alta de 5,1%.

Diesel e GLP

Livre dos impostos federais até o fim do ano, o diesel A S-10 registrou nova queda leve no preço médio apurado nos postos de abastecimento, de 0,2%, para R$ 5,01 por litro, frente a R$ 5,02 na semana anterior, informou a ANP. O produto tem ficado estável nessa faixa de preço há semanas.

Já o gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, também apresentou nova queda leve, de 0,6%, no preço médio do botijão de 13 quilos essa semana. O produto passou a custar R$ 101,91 na média nacional, ante R$ 102,59 nos sete dias anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo