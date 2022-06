PMDF deve explicar violência policial em aniversário de Brazlândia

Segundo informações dos veículos de comunicação, a abordagem policial teve tiros e agressões à população

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) pediu, nesta terça-feira (07), à corregedoria da Polícia Militar do DF (PMDF) a instauração de inquérito policial para apurar suposta violência policial ocorrida durante o aniversário de Brazlândia, no último domingo, contra moradores da região. A PMDF tem o prazo de dez dias para responder.

A iniciativa da Promotoria de Justiça Militar foi motivada pela divulgação de reportagens pela imprensa na segunda-feira, 6 de junho. Segundo informações dos veículos de comunicação, a abordagem policial teve tiros e agressões à população.

Ainda conforme vídeos divulgados pelos meios de comunicação, um policial militar, ao ver que um frequentador da festa filmava a ação da polícia, acerta o homem com um golpe de cassetete. Outro policial empurra e derruba um comerciante, que bate a cabeça no chão. Outros dois aparecem usando gás de pimenta contra frequentadores. Do lado de fora da festa, um policial militar corre atrás de um homem e, depois de não conseguir alcançá-lo, dispara contra ele.