PMDF desmonta ponto de tráfico no Guará

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas no conjunto M da QE 40 no Guará, às 19h deste sábado (29).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24) receberam a informação de um ponto de tráfico, em uma casa próximo à linha de trem. Chegando ao local indicado, o Gtop 24 encontrou quatro homens na porta da casa e fizeram a abordagem. Com eles a equipe encontrou algumas porções de maconha e dinheiro trocado.

Dentro da residência, com o apoio do BPCães, foram encontradas 90 pedras de crack, uma pedra maior de aproximadamente 8 gramas e 70 gramas de maconha, além de 1765,00 em dinheiro trocado.

Os jovens foram apresentados na DCA e os adultos foram levados para 1ª Delegacia.