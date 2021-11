PMDF desmonta laboratório do tráfico em Sobradinho

As substâncias encontradas no laboratório possuem um valor superior a R$ 200 mil reais. Tudo foi aprendido pelos policiais do GTOP 33

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desarticulou um laboratório de drogas que funcionava numa casa no condomínio Nova Colina, em Sobradinho, na tarde deste sábado (13), por volta das 16h.

No laboratório foram encontrados materiais diversos para produção de várias drogas. As substâncias possuem um valor superior a R$ 200 mil reais. Tudo foi aprendido pelos policiais do Grupamento Tático Operacional de Sobradinho (GTOP 33).

Foi realizada a busca na casa e encontrado: duas porções de maconha e uma balança de precisão pequena, escondidas dentro do sofá da sala; e no quintal da casa, havia um VW/Gol preto, em cima de um macaco hidráulico, nele foram encontrados dois sacos grandes transparente no banco do passageiro contendo: aproximadamente 9kg de crack, 115g aproximadamente de tetracaína e uma balança de mercado.

O homem foi levado à 13 DP que assumiu as investigações.