Quatro merendeiras são classificadas para a grande final do Sabor de Escola

Quatro merendeiras se classificaram para a final do Sabor de Escola. Mais uma etapa da competição começou nesta quarta-feira (22) para eleger a melhor merendeira do Distrito Federal.

As competições da etapa semifinal são realizadas até esta quinta-feira (23), no Clube Cota Mil, do Lago Sul. Entre os 28 semifinalistas selecionados na etapa Regional, apenas oito seguem para a fase final do concurso, que ocorre em dezembro.

Pela manhã, seis competidores entraram na disputa, mas apenas dois deles garantiram as primeiras vagas na final. A merendeira Rosana Leite Pacheco, 48 anos, de Taguatinga, apostou no escondidinho, uma receita simples feita com carne suína e queijo. Já a cozinheira Angélica Alves Rabelo, 32 anos, de Brazlândia, confiou na receita doce e preparou uma mousse de maracujá com geleia de morango. As duas receitas impressionaram pela simplicidade e sabor.

“Eu me sinto muito privilegiada por conquistar essa fase tão importante do concurso. E levar o morango para a final está sendo demais, afinal é a nossa fruta principal em Brazlândia, então estou muito feliz”, conta Angélica Alves, que trabalha há cinco anos na Escola Classe (EC) Almécegas, em Brazlândia.

Muita animação durante toda a competição, pois cada merendeira teve o direito a torcida organizada. A caravana foi formada por estudantes de Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia e Planaltina, com destaque aos alunos da EC 19 de Taguatinga, Centro de Educação Infantil (CEI) 01 de Ceilândia, Centro Educacional (CED) 04 e EC Almécegas. A turma do terceiro ano do ensino fundamental da EC Monjolo, de Planaltina, preparou um apresentação temática sobre o Cerrado brasileiro e fez todo mundo dançar. Confira aqui.

Segundo período de competição

A tarde de competição trouxe ainda mais sabor e emoção à semifinal do Sabor de Escola, com a participação de mais sete talentosas merendeiras. Entre elas, destacaram-se mais duas que conquistaram seus lugares na final do concurso.

A primeira a garantir seu espaço na final foi a merendeira Mayara Ferreira, que representou o Recanto das Emas. Ela apresentou aos jurados o prato bobó de frango com arroz. Em seguida, a cozinheira Ivanilda Geralda de Jesus, da Escola Classe 501 de Samambaia, encantou os jurados com a sua feijoada escolar. Ambas as receitas foram elogiadas pela combinação de sabores, técnicas culinárias e facilidade de aplicação na merenda escolar.

“Estou muito honrada por estar na final e representar a culinária das escolas do Distrito Federal com o sabor do Cerrado”, compartilhou Ivanilda, emocionada com a conquista.

*Com informações da Agência Brasília