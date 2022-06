PMDF desmancha cativeiros clandestinos em Santa Maria e Recanto das Emas

Seis pássaros silvestres foram resgatados e, como aparentavam um bom estado de saúde, foram encaminhados ao CETAS/IBAMA

Na manhã deste domingo (12), em operação de combate ao crime ambiental, policias militares desmancharam cativeiros clandestinos de aves silvestres em Santa Maria e Recanto das Emas.

Dando continuidade às operações, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (Bpma), por meio da equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), através do policiamento orientado de inteligência, confeccionou cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por crime ambiental de criação irregular de aves da fauna silvestre, com base no Art. 29 da lei 9605/98.

Ao todo, seis pássaros silvestres foram resgatados e cinco gaiolas foram apreendidas. Os animais, que aparentavam bom estado de saúde, foram encaminhados ao CETAS/IBAMA.

Com informações da PMDF