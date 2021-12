PMDF convoca aprovados para curso de formação; veja lista

Na próxima segunda-feira (27), os candidatos devem comparecer no Complexo de Ensino da Polícia Militar (CEPOM), localizado na QNG AE 01, para entregar a documentação e fazer a matrícula

Nesta quarta-feira (22), a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) convocou novos candidatos para iniciar o curso de formação da corporação na próxima segunda-feira (27/12).

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Na próxima segunda-feira (27), os candidatos devem comparecer no Complexo de Ensino da Polícia Militar (CEPOM), localizado na QNG AE 01, para entregar a documentação e fazer a matrícula.

O horário para cada candidato comparecer e entregar os documentos segue a seguinte ordem: código da vaga, número de inscrição, nome completo e classificação.

