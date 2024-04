Casa pega fogo e assusta moradores em Planaltina

Uma casa pegou fogo no assentamento Terra Nova, no Quintas do Amanhecer em Planaltina às 15h29 desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena. Não houve vítimas.

As chamas eram visíveis no momento da chegada do socorro e bastante fumaça saía da residência.

As guarnições realizaram a entrada na casa e iniciaram o combate ao fogo usando linhas de mangueiras, resultando assim na extinção do incêndio.

Após as atividades de rescaldo e visando eliminar qualquer chance de volta das chamas, foram utilizados ventiladores para a rápida dissipação da fumaça.

A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio. O imóvel ficou aos cuidados do proprietário.