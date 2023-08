PMDF apreende veículo suspeito de transportar drogas na Asa Sul

O veículo foi detido e o condutor foi conduzido, juntamente com a caminhonete, até a Superintendência da Polícia Federal

Uma operação policial resultou na apreensão de uma caminhonete que suspeita-se ter sido utilizada para o transporte internacional de drogas. O fato ocorreu nesta terça-feira (15), na região do Setor Policial Sul, em Brasília.

A ação foi conduzida pela equipe do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45). Os policiais detectaram a presença da caminhonete em circulação na via e decidiram proceder com a abordagem.

O veículo foi detido e o condutor foi conduzido, juntamente com a caminhonete, até a Superintendência da Polícia Federal. As autoridades investigativas prosseguirão com os procedimentos necessários para determinar se o automóvel estava, de fato, envolvido em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em âmbito internacional.