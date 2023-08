Homenagem a policiais que capturaram feminicida

O evento de reconhecimento está agendado para a quinta-feira, 17, às 19h, no auditório da Câmara

A Câmara Legislativa, por iniciativa do seu presidente Wellington Luiz, fará um agradecimento formal aos policiais militares de Goiás e aos policiais civis do Distrito Federal que desempenharam um papel crucial na busca, localização e captura do acusado de assassinar a policial civil Valdéria da Silva Barbosa.

O evento de reconhecimento está agendado para a quinta-feira, 17, às 19h, no auditório da Câmara. A ação conjunta e coordenada entre as forças policiais de Goiás e do Distrito Federal resultou na localização e confronto com o suspeito, identificado como Leandro Peres Ferreira, ex-companheiro da vítima.

O confronto culminou na morte do suspeito, que tentou resistir à prisão, em um episódio ocorrido em Porangatu, Goiás. A policial civil Valderia da Silva Barbosa, de 45 anos de idade, servia na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e foi morta na última sexta-feira, 11, em Brasília.