PMDF apreende veículo com mais de 300 multas

O motorista transitava tranquilamente sem se importar com as várias multas já recebidas

Agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordaram um veículo com 316 em multas, nesta sexta-feira (28), próximo à Torre de TV.

O motorista transitava tranquilamente sem se importar com as várias multas já recebidas.

A equipe de motociclistas do Batalhão abordou o veículo e descobriu o valor inusitado das multas.

O veículo devia R$ 38 mil reais pelas 316 autuações. A maioria delas por dirigir falando ao celular e por excesso de velocidade.

O veículo foi recolhido e encaminhado ao depósito do Detran.