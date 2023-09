PMDF apreende quinze barras de substância entorpecente

A abordagem foi realizada e nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém, na mochila, os policiais encontraram a substância entorpecente

Um homem que carregava quinze barras de substância entorpecente foi preso na manhã desta quinta-feira (14), por policiais militares, em uma parada de ônibus.

Policiais militares XI Curso de Operações de Rotam (XI COR), realizavam policiamento na BR – 040 com ênfase no combate a roubo e transeunte sem parada de ônibus. No momento em que realizavam o primeiro retorno em Valparaiso, viram, em uma parada de ônibus, um homem lagar uma mochila que carregava e se afastar.

A abordagem foi realizada e nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém, na mochila, os policiais encontraram a substância entorpecente. O abordado disse que trouxe o material encontrado de Minas Gerais. O homem foi preso e encaminhado ao Ciops para lavratura do flagrante.