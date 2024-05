PMDF apreende menor suspeito de tráfico de drogas na Ceilândia

Na noite desta quinta-feira (30), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um menor de idade por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em operação realizada na QNP 32 de Ceilândia. A ação foi conduzida pelas guarnições de GTOP 30, GTOP 26 e o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Durante a operação, as equipes do Grupo Tático Operacional do 6º e do 10º Batalhão, junto com o BPCães, abordaram o menor, que estava em posse de uma pequena porção de maconha. Diante da suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais solicitaram apoio do BPCães para uma busca mais detalhada na área.

Os cães farejadores localizaram nove porções adicionais de maconha, sendo quatro escondidas na vegetação de uma praça pública próxima e cinco dentro das ferragens de um portão na esquina onde a abordagem ocorreu.

O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), enquanto os outros dois homens abordados foram levados à 15ª Delegacia Policial (Ceilândia), junto com o material apreendido, para o registro do flagrante.