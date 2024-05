Foragido da Justiça pelo crime de estupro é preso na Ceilândia

Na última quinta-feira (30), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prendeu um homem que estava foragido da justiça. Durante uma operação de rotina na região de Ceilândia, os policiais abordaram dois indivíduos que portavam pequenas quantidades de drogas.

Ao verificarem a identidade dos suspeitos, os agentes descobriram que um deles tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia 14 de maio de 2024, relacionado ao crime de estupro de vulnerável. Além disso, o homem estava pilotando uma moto com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o veículo acumulava mais de R$ 8.000,00 em débitos, incluindo taxas de licenciamento, multas e impostos.

Os policiais conduziram o foragido à 15ª Delegacia Policial (Ceilândia), onde ele foi autuado e encaminhado ao sistema prisional. O segundo indivíduo e os entorpecentes apreendidos também foram levados para a delegacia para as devidas providências.