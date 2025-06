PMDF apreende espingarda artesanal e prende homem por violência doméstica em Santa Maria

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde deste sábado (7), um homem por posse ilegal de arma de fogo após atender uma ocorrência de violência doméstica na QR 312 de Santa Maria. A ação foi realizada por policiais do 26º Batalhão, por volta das 14h, após denúncia de que o suspeito estaria agredindo sua companheira desde a madrugada e que estaria em posse de uma arma longa.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados por vizinhos que ouviram gritos e barulhos de confusão durante a madrugada. O homem atendeu os policiais e negou as agressões, alegando apenas uma discussão e que a companheira teria saído para o trabalho. Ele autorizou a entrada da equipe para averiguação.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram, sobre o guarda-roupa, uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal, já com uma munição na câmara. No mesmo móvel, dentro de uma meia, foram localizadas mais sete munições intactas. O suspeito admitiu ter encomendado a arma a um torneiro mecânico e afirmou que a utilizava para caça.

Na busca pessoal, os policiais também encontraram uma porção de crack no bolso do homem, que alegou ser usuário e disse que a droga era para consumo próprio.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A PMDF segue investigando as denúncias de agressão contra a companheira, que não foi localizada no momento da abordagem.