PMDF apreende drogas e armas em Sobradinho

No último domingo (17), uma operação policial conduzida pelo Grupo Tático Operacional (GTOP33) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão de drogas e armas de fabricação caseira em Sobradinho.

Por volta das 19h00, a equipe do GTOP33 recebeu informações sobre um homicídio ocorrido na região. Segundo relatos, três indivíduos em uma motocicleta invadiram uma residência e dispararam seis vezes, resultando na morte da vítima no local. Com base nos relatos das testemunhas, as equipes policiais foram conduzidas até um barraco de madeira próximo, suspeito de ser utilizado como ponto de venda de drogas.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o portão aberto e vestígios de atividade recente, como restos de comida na entrada. Durante a busca na residência, foram descobertos diversos indícios de atividade criminosa: um pé de maconha cultivado em um vaso, porções de maconha e crack escondidas no telhado, uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, além de munições de diversos calibres.