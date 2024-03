Vigilante é morto com 7 tiros em posto de gasolina

No último domingo (17), um segurança foi vítima de uma emboscada durante uma festa de som automotivo próxima ao Posto Flamingo, na subida do Colorado. Paulo Roberto Ribeiro Medrado Júnior, 33 anos, foi brutalmente executado com sete tiros, sendo seis no abdômen e um na cabeça.

O incidente ocorreu por volta das 5h, momento em que Paulo Roberto chegou ao local na companhia de dois amigos. Enquanto todos conversavam entre os carros estacionados, um homem desconhecido apareceu de repente e disparou sua arma diretamente contra o segurança. Todos os disparos atingiram a vítima, resultando em sua morte instantânea.

O assassino estava vestindo um casaco vermelho com capuz e, após o ataque, fugiu rapidamente do local. Os dois amigos de Paulo tentaram perseguir o atirador utilizando o carro, porém ele conseguiu escapar do posto sem ser capturado. Testemunhas relataram suspeitas de que um possível cúmplice estava aguardando em uma moto, fornecendo cobertura ao executor dos disparos.