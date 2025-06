Jornal de Brasília doa seu acervo ao DF como presente pelos 65 anos da capital

No dia 23 de maio, parte da memória da capital percorreu suas ruas na carroceria de um caminhão decorado com a identidade visual do Jornal de Brasília. A exposição itinerante do acervo foi instalada por algumas horas na Rodoviária do Plano Piloto e, em seguida, seguiu pelas vias da cidade rumo ao seu destino final: o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). A ocasião marcou a segunda etapa da doação do acervo do JBr ao ArPDF, como presente pelos 65 anos de Brasília.

Mais do que um gesto simbólico, a doação representa um compromisso concreto com a preservação da memória do Distrito Federal. São mais de 17 mil edições impressas e décadas de registros que testemunham o cotidiano de Brasília, do Brasil e do mundo — agora parte integrante do acervo oficial da cidade.

Foto: Jornal de Brasília

Além das publicações, o JBr doou milhares de negativos e fotografias da era analógica, eternizando o olhar de seus profissionais sobre a construção e o desenvolvimento da capital. O material estará disponível para consulta pública, permitindo que moradores, estudantes e pesquisadores de todo o país tenham acesso a esse rico patrimônio documental.

A doação foi oficializada no dia 21 de abril, em cerimônia no Palácio do Buriti, com a assinatura do acordo entre o Jornal de Brasília e o Governo do Distrito Federal. O sócio-proprietário Marcos Lombardi, o diretor-superintendente Renato Matsunaga e o diretor de Marketing Guilherme Lombardi foram recebidos pelo governador Ibaneis Rocha. O encontro reafirmou o compromisso do Grupo JBr com a valorização da memória brasiliense e contou com a mediação do superintendente do Arquivo Público, Adalberto Scigliano.

Foto: Jornal de Brasília

Uma nova perspectiva histórica

Para o historiador Elias Manoel da Silva, do Arquivo Público do DF, a chegada do acervo do Jornal de Brasília amplia de forma significativa o tipo de documentação disponível para pesquisa. “Historicamente, o Arquivo é composto majoritariamente por documentos governamentais. A entrada desse acervo permite acessar uma nova perspectiva: a da imprensa, do cotidiano, da população. Não é mais apenas a história contada pelos governos, mas também a história vivida e registrada pelos profissionais da informação”, destaca o professor.

Segundo ele, a doação representa uma fonte primária riquíssima, que possibilita narrar a trajetória da cidade sob o olhar da sociedade civil, das comunidades e dos trabalhadores que ajudaram a construir Brasília.

Foto: Jornal de Brasília

Preservação, digitalização e acesso

Responsável técnico pelo acervo no ArPDF, o arquivista Hélio Júnior explicou os próximos passos após o recebimento do material. Segundo ele, o processo de preservação exigirá tempo, equipe especializada e muito cuidado. “Só de fotografias, estamos recebendo cerca de dois milhões de imagens. Antes da doação, nosso acervo fotográfico somava cerca de um milhão e meio. Ou seja, praticamente dobramos esse volume”, observou.

O trabalho será realizado em três grandes etapas: higienização dos materiais (com verificação de fungos e pragas), catalogação do conteúdo e digitalização para garantir o acesso remoto. “O objetivo é preservar o acervo físico e, ao mesmo tempo, garantir que ele esteja acessível a pesquisadores, estudantes e à população em geral. O Arquivo Público é de todos”, afirma Hélio.

Foto: Jornal de Brasília

Ele reforça que qualquer pessoa pode consultar os documentos — desde estudantes do ensino fundamental até pesquisadores em pós-doutorado —, sempre com o apoio de profissionais capacitados. “A história de Brasília é também a história de quem vive nela. Preservar essa memória é preservar a identidade da cidade”, concluiu.

Com essa doação, o Jornal de Brasília reafirma seu papel como guardião e narrador da história da capital. Um presente à altura da cidade que nasceu para fazer história.