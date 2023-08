PMDF apreende celulares em transporte irregular na DF-180

Equipe do Tático Operacional Rodoviário aborda veículo e encontra 15 aparelhos Iphone 14 Pro Max sem nota fiscal

Na tarde dessa terça-feira (1), por volta das 18h, a equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizou uma blitz de trânsito na DF-180, Km 29, na região do Recanto das Emas. Durante a operação, os policiais abordaram um veículo GM Meriva, que chamou a atenção da equipe por carregar diversas caixas de papelão no banco e no porta-malas.

Ao ser solicitada a apresentação dos documentos, o condutor do veículo foi surpreendido pelos policiais ao encontrarem 15 aparelhos celulares da marca Iphone 14 Pro Max em uma das caixas. Questionado sobre o conteúdo e a origem das mercadorias, o motorista afirmou desconhecer o que havia nas caixas e não possuir nota fiscal dos produtos.

Segundo o condutor, ele estava realizando o transporte das mercadorias para diversas pessoas, tendo vindo de Goiânia/GO com destino ao Distrito Federal. Ele também relatou que a caixa específica contendo os aparelhos celulares foi entregue a ele por uma pessoa não identificada em um shopping em Goiânia.

Diante da situação, os aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal, que tomará as providências necessárias em relação à mercadoria irregular. Além disso, as autoridades iniciarão uma investigação para apurar a origem e a legalidade dos produtos transportados pelo motorista do veículo.