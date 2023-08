Jovem morre após sofrer ataque de arma branca em Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prontamente enviou três viaturas e doze militares para atender a ocorrência, que foi registrada por volta das 22h17

Uma agressão física ocorrida no Condomínio Residencial Sobradinho, conjunto C, próximo ao Top Material de Construção em Sobradinho II, resultou na morte de um jovem, na noite dessa terça-feira (1). A vítima, de 26 anos, foi encontrada com uma perfuração por arma branca na altura do peito.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com o jovem ferido e imediatamente iniciaram o atendimento.

Durante o processo de socorro, a vítima entrou em Parada Cardiorrespiratória, exigindo a aplicação imediata do protocolo de Ressuscitação Cardiopulmonar.

Ao longo de 30 minutos de manobras intensas e incansáveis, a equipe médica lutou para reverter a parada cardiorrespiratória do jovem. Infelizmente, apesar de todos os esforços envidados, a equipe médica teve que declarar o óbito no local, devido à gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima.