PMDF apreende armas em Samambaia e no Areal

Os donos das respectivas armas foram presos

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu duas armas na noite de sábado (20), em Samambaia e no Areal, em Águas Claras. Dois homens foram presos.

Em Samambaia, por volta de 23h30, a corporação foi informada sobre um homem que andava de muletas portando uma arma de fogo na praça da quadra 303. Militares foram até o local e encontraram o suspeito em um veículo com outros indivíduos.

No carro não havia nada ilícito, mas com o rapaz foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas. No bolso dele, havia mais quatro munições, além de duas porções de cocaína, uma de maconha e três comprimidos de rohypnol.

A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Mais cedo, por volta de 18h, a polícia teve de perseguir um carro desde a QN 05 do Riacho Fundo I até a QS 09 do Areal.

Militares foram chamados para averiguar uma suposta ameaça com arma de fogo. Ainda no Riacho Fundo, os policiais encontraram um carro com quatro ocupantes que casava com as características passadas na denúncia.

Os PMs então solicitaram parada, mas o carro saiu em fuga. No percurso, um dos passageiros jogou uma pistola com 20 munições intactas pela janela. Um dos militares desceu da viatura e recolheu a arma.

Quando o carro foi abordado, enfim, foram encontradas porções de maconha. Os ocupantes e o dono da arma foram levados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).