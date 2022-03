PMDF apreende arma e aves silvestres no Café sem Troco

Os policiais foram ao endereço e constataram que havia nove aves silvestres sem autorização e também uma espingarda calibre 16

Um homem foi preso com uma arma por policiais do Grupo Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Ambiental, neste domingo (13), no Café sem troco. Também com o detido, foi apreendido diversas gaiolas e pássaros silvestres.

Os militares receberam informações do serviço de inteligência que havia um homem com uma espingarda que criava diversas aves.

Os policiais foram ao endereço e constataram que havia nove aves silvestres sem autorização e também uma espingarda calibre 16.

Os animais foram levados foram entregues ao CETAS-IBAMA (Centro de Triagem de Animais Silvestres) e o homem foi levado para a 6° Delegacia de Polícia.