PMDF apreende 50kg de maconha no Gama

A Polícia Militar do DF prendeu, na noite deste sábado (27), dois homens e uma mulher com aproximadamente 50kg de maconha, na quadra 18 do Setor Oeste do Gama. A prisão ocorreu após uma abordagem e os agentes apreenderam também dois adolescentes.

Após avistarem um carro suspeito, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) mandaram o condutor parar o veículo. Ele desobedeceu a ordem e durante a fuga o passageiro arremessou alguns objetos para fora do carro.

A abordagem aconteceu na avenida comercial próximo a Quadra 8.

Alguns dos objetos arremessados foram recuperados dentre eles um tijolo de aproximadamente 1kg de maconha

Na casa de um dos suspeitos a equipe encontrou outros 47 tabletes de maconha totalizando aproximadamente 50 kg da droga e prendeu um homem e uma mulher que estavam lá.

Os adolescentes foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os adultos na 20ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.